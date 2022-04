Présidentielle 2022 : la référence de Castex au débat de l'entre-deux-tours de 2017

Il y a des mots qui marquent une campagne plus que d'autres. En 2017, Emmanuel Macron avait affronté Marine Le Pen au débat de l'entre-deux-tours. Parmi les séquences qui ont marqué les téléspectateurs, se trouve celle où Emmanuel Macron critique le programme sur la sécurité de la candidate Front national.

Retour en arrière. Emmanuel Macron lançait à Marine Le Pen : "La fermeture des frontières, ça ne sert à rien. Il y a des pays, trop nombreux, qui ne sont pas dans Schengen et qui ont été frappés de la même façon que nous par des attentats et le terrorisme. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous, depuis novembre 2015 (...) nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes et qui ont permis l'interpellation de plus de 70.000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin".

L'expression, peu utilisée dans la vie quotidienne, avait marqué les esprits. Dont celui de Jean Castex. Invité de RTL ce mardi 12 avril, le premier ministre a, une nouvelle fois, dénoncé le programme de l'adversaire d'Emmanuel Macron. Il en a aussi profité pour réutiliser cette expression, oubliée depuis cinq ans.

"Le programme de Le Pen, c'est le déclassement assuré de la France en Europe et en interne (...) Les premiers qui en souffriront seront les gens pauvres et en difficulté", a-t-il lancé. Selon lui, Marine Le Pen "distribue de la poudre de perlimpinpin".