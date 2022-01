Les candidats déclarés pourront-ils tous participer à la course vers l'Élysée. Rien n'est moins sûr. Plusieurs d'entre eux s'inquiètent de ne pas pouvoir réunir les 500 parrainages nécessaires à temps. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a tout simplement appelé, lundi 10 janvier 2022, à modifier la loi. Le but ? Rendre les parrainages anonymes.

Le député a affirmé avoir observé un "ralentissement des parrainages" depuis plusieurs élections, parce qu'"on a souvent confondu l'idée de parrainer avec celle de soutenir : on ne soutient pas, mais on estime qu'un candidat est représentatif d'un courant d'idées dans le pays".

Et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul candidat fébrile. "Eric Zemmour ne dispose que de 300 parrainages environ, Marine Le Pen ne dévoile pas de chiffres, mais le compte n'est pas encore bon", confie William Gallibert, journaliste politique de RTL. Mais ce dernier tempère : "Un candidat qui pèse lourd, soit politiquement, soit dans les sondages, empêché de se présenter : ce n'est jamais arrivé."

Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot... Certains candidats revendiquent l'obtention des précieux sésames. Emmanuel Macron, s'il décide de briguer un second mandat, les aura sans problème également.