et Ryad Ouslimani

publié le 16/03/2021 à 19:03

"Je suis candidat à la présidentielle de l'an prochain". Invité de RTL ce mardi 16 mars, Jean Lassalle a confirmé une information dévoilée un peu plus tôt dans la journée. "C'est une décision à laquelle je pense depuis longtemps", a assuré le député des Pyrénées-Atlantiques. Déjà en lice en 2017, avec 435.000 voix au premier tour, il assure avoir reçu plusieurs sollicitations.

"Je me suis rendu compte cet hiver que je n'avais jamais reçu autant de courriers et de messages me disant : 'Jean Lassalle, il faut que vous vous présentiez'", confie-t-il. Homme de convictions, notamment lorsqu'il a fait une grève de la faim contre la fermeture des services publics dans les zones rurales, Jean Lassalle avait également porté un gilet jaune à l'Assemblée nationale durant le mouvement du même nom.

De là à se dire que Jean Lassalle sera le candidat des "gilets jaunes" ? "Oui, mais pas que", répond l'élu. "La France est un pays révolutionnaire dans l'âme. C'est la dernière inspiration révolutionnaire que nous ayons connue. Je pensais que nous allions tous, les députés, nous précipiter sur ces ronds-points", a-t-il confié.

"Quand j'ai vu que nous ne les accompagnions pas, mais qu'en plus nous leur tapions dessus, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas", ajoute Jean Lassalle.