Les écologistes ont leur candidat depuis la primaire : Yannick Jadot. Ils ont de grandes ambitions et qui dit grandes ambitions dit gros moyens. Europe-Écologie prévoit une campagne entre 8 et 10 millions d'euros selon nos informations.

Le parti a des fonds propres, il y aura de l'appel aux dons et les écologistes ont l'accord de principe d'une banque pour un prêt. Cette campagne sera concentrée sur le numérique et le papier, recyclé bien sûr, avec beaucoup de tracts et d'affiches, plutôt que sur une ribambelle de gros meetings.

8 à 10 millions, c'est largement en dessous du plafond des 16 millions autorisés par la loi, 22 en cas de second tour. Mais c'est déjà énorme pour les Verts. En 2012 la campagne d'Eva Joly a coûté environ 1,7 million d'euros.

Les écolos voient donc beaucoup plus grand pour 2022, avec une campagne 4 à 5 fois plus chère. L'idée c'est aussi, si possible, de voir plus grand en terme de score. Eva Joly avait recueilli 2,3% des voix, les sondages placent Yannick Jadot autour de 7-8%.

C'est loin du second tour et d'une victoire, mais un dirigeant vert dédramatise : "La campagne démarre tout juste". Mais les écolos ont un petit côté "2022 c'est notre tour". Ils y croient tellement qu'ils vont mettre en place un groupe de travail chargé de préparer les 100 premiers jours de Yannick Jadot à l'Élysée, histoire de hiérarchiser les priorités d'une présidence verte pour être plus crédibles.