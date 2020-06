publié le 23/06/2020 à 08:56

Vers une limitation de la vitesse à 110km/h sur les autoroutes ? Cette mesure, proposée par la Convention citoyenne pour le climat, pourrait être un sujet soumis à référendum, a estimé lundi 22 juin le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur RTL.

Yannick Jadot, lui, fait une différence entre cette proposition et la mesure mise en place par le gouvernement et décriée, de réduire la vitesse à 80km/h sur les routes en France. "Je viens de Picardie, il faut une bagnole en Picardie. Il n'y a pas assez de transports collectifs. Pourquoi ça a été mal ressenti ces 80km/h ? Parce que c'était le mépris de Paris pour les zones rurales. Là, on parle des autoroutes. Ce n'est pas les populations les plus vulnérables qui les utilisent, c'est tout le monde", a indiqué le député européen EELV.

"Si cette mesure permet effectivement de lutter contre le dérèglement climatique de manière efficace", Yannick Jadot y est favorable. Et si on compensait en baissant les tarifs sur les autoroutes ? "Elles ont été privatisées. Ce gouvernement veut continuer, avec la privatisation d'ADP, toujours pour donner les bijoux de la République à des sociétés privées", a expliqué Yannick Jadot demande à ce que l'on "impose une baisse des prix".

Le 9 février 2020, l'eurodéputé EELV se disait déjà favorable à une baisse de la vitesse sur les autoroutes, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. "Je suis plutôt pour parce que je suis écologiste". Mais dans la foulée, il avait concédé : "J'avoue que quand je suis sur l'autoroute à 120 km/h, je m'emmerde un peu".