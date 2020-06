et AFP

publié le 09/06/2020 à 21:04

Yannick Jadot, le chef de file médiatique des écologistes, couronné après les élections européennes en 2019, l'affirme. "Oui, je ferai tout ce qui est possible pour qu'il y ait une alternative écologique, féministe, sociale, démocratique en 2022." au micro de LCI.

Le député EELV de 52 ans ne ferme pas la porte à une candidature et à un "vote" chez les écologistes. Ce vote avait été suggéré par le secrétaire national d'EELV Julien Bayou après les élections régionales de 2021.Le secrétaire nationale du parti souhaite d'ailleurs recadrer les choses : "Mon rôle, c'est de préparer le mouvement pour qu'on puisse accompagner une candidature franchement écolo en 2022", a expliqué dimanche, Julien Bayou, en précisant : "Est-ce qu'elle est EELV, ça n'est pas véritablement mon sujet".

"Nous voterons, ce sera un choix des adhérents et des adhérentes, mais ce peut être un collège plus large", ajoute Julien Bayou. Yannick Jadot soutient que "la politique c'est une ambition collective", et qu'il est "déterminé à ce qu'il y ait une candidature écologiste en 2022".