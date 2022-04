Présidentielle 2022 : des militantes Femen interpellées à proximité d'un bureau de vote de Toulouse

Les gardes à vue ont finalement été levées en fin de journée. Plusieurs militantes Femen ont été interpellées devant un bureau de vote de Toulouse dimanche 10 avril aux alentours de 11 heures.

Les six jeunes femmes ont été repérées par les caméras de vidéosurveillance de la ville rose, indique BFMTV. Elles avaient choisi de mener leur action au square Charles de Gaulle, à proximité de la place du Capitole et ont finalement été interpellées pour atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes. Un acte sanctionné par l'article L98 du Code électoral qui prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros.

Selon les précisions apportées par La Dépêche du Midi, certaines de ces militantes Femen, seins nus, portaient des inscriptions antifas sur leur poitrine.