Présidentielle 2022 : "Il n'y a pas de guerre en Afghanistan", affirme Marine Le Pen

Ce sont des images qui interpellent, celles de Louis Aliot, vice-président du RN, prenant la direction de Dolhobyczow, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour ramener des réfugiés ukrainiens en France. En effet, le Rassemblement national semble favorable à l'accueil de réfugiés ukrainiens qui fuient leur pays en raison de la guerre engagée par la Russie, mais pas de l'arrivée en France de femmes afghanes.

Invitée jeudi soir de l'émission Élysée 2022 sur France 2, Marine Le Pen s'est justifiée en expliquant que "nous savons faire la différence entre les réfugiés de guerre qui dépendent de la Convention de Genève et les réfugiés économiques qui viennent pour construire leur vie chez nous". Selon la présidente du RN, "il n'y a pas de guerre en Afghanistan. C'est terminé".

"La loi, c'est le droit d'asile, il faut démontrer qu'à titre individuel, on fait l'objet d'une persécution de la part de son gouvernement", ce qui n'est pas le cas pour les réfugiées afghanes selon elle. "Nous avons accueilli beaucoup d'Afghans, c'est une des premières nationalités à qui on accorde depuis des années, le droit d'asile", précise-t-elle.

Pour rappel, depuis la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, les femmes afghanes sont privées d'accès à l'éducation et ne peuvent pour beaucoup plus travailler, malgré les affirmations contraires des fondamentalistes. De plus, à l'écran les femmes sont de moins en moins visibles. Ainsi aucune série mettant en scène des femmes n'a le droit d'être diffusée à la télévision et les journalistes femmes sont dans l'obligation de porter un hijab à l'écran.