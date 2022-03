Présidentielle 2022 : un tract où Marine Le Pen apparait avec Vladimir Poutine embarrasse le RN

Marine Le Pen et Vladimir Poutine en mars 2013

C'est un document qui tombe mal. Un tract réalisé pour la campagne de Marine Le Pen, où elle apparait en photo avec des chefs d'État étrangers rencontrés ces dernières années, dont un certain Vladimir Poutine, lors de la campagne présidentielle 2017, embarrasse en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Nos confrères de Libération racontent que des délégués départementaux ont reçu l'ordre de détruire les stocks. Une "initiative locale isolée", répond le parti qui admet que certains militants ont bien demandé s'il fallait retirer ce tract de la circulation avec la guerre en Ukraine.

La réponse a été "non", assure la direction de campagne. Ces tracts, tirés à plus d'un million d'exemplaires, ont de toute façon été livrés aux fédérations début février, et ont déjà quasiment tous été distribués.