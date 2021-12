Présidentielle 2022 : retour sur le débat houleux entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire

Présidentielle 2022 : débat houleux entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire

À quatre mois de l'élection présidentielle, Éric Zemmour peine à lancer sa campagne. Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, le polémiste perd deux points et recueille désormais 13% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen.

Deux tiers des Français estiment qu'Éric Zemmour a fait "un mauvais début de campagne" émaillé de coups de colère, comme lors de son déplacement à Marseille. Jeudi 9 décembre au soir, il était face au ministre de l'Économie sur France 2 et les débats ont été plutôt tendus.

"Vous avez arrosé la France ! Vous êtes le père Noël !", s'est notamment emporté le polémiste au moment d'évoquer la politique budgétaire de l'exécutif. "Ne prenez pas vos grands airs quand vous parlez de déficit budgétaire !", a-t-il ajouté.

Face à lui, Bruno Le Maire, plus calme, lui a répondu : "Calmez-vous monsieur Zemmour. Vous savez que ce que vous venez de dire choque tous les Français qui ont été protégés par l'État, les salariés qui ont bénéficié de l'activité partielle, les Français qui ont parfaitement compris qu'Emmanuel Macron a sauvé la France d'un désastre".