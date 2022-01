Présidentielle 2022 et coronavirus : comment les meetings s'adaptent aux nouvelles règles

La campagne présidentielle n'échappera pas au Covid alors que de nouvelles restrictions entrent en vigueur ce lundi 3 janvier. Comment ça va se passer pour les meetings ? On fait le point "campagne sous Covid".

Petite séance de rattrapage pour ceux qui ont décroché pendant les vacances, et ils ont eu bien raison : pas de jauge à 2.000 personnes ni de passe sanitaire obligatoire pour les meetings car la démocratie est protégée par la constitution.

La présidentielle ne rentrant pas dans la catégorie "loisirs" comme les concerts ou les matchs de foot. Ce lundi après-midi, l'Assemblée examinera d'ailleurs un amendement LR pour autoriser les candidats qui le souhaitent à imposer le passe sanitaire. Aujourd'hui théoriquement c'est interdit de l'exiger à un meeting. Le gouvernement soutient cette proposition LR.

"Nous verrons ensuite si c'est validé, ou non, par le Conseil constitutionnel" explique Olivier Véran. Pour les histoires de jauges et globalement l’organisation de cette campagne, une réunion est en cours de calage entre le ministre de l’intérieur et les partis.

50 nuances de meetings

Jusqu'ici chacun fait comme il veut. C'est 50 nuances de meetings, passe sanitaire et jauge en macronie, histoire de s'aligner sur les concerts et d'en faire un argument politique "nous on est responsables". Idem pour Valérie Pécresse, son équipe a déjà interdit d'accès des militants sans passe pendant la primaire, pour les meetings d'année, Hidalgo aussi il faudra un passe, les écolos eux ont anticipé une campagne sans meeting géant pour Yannick Jadot.

D'autres veulent profiter à plein de la liberté des meetings ? Pas de jauge et juste un passe sanitaire "recommandé" pour les meetings d'Éric Zemmour, mais des masques bien sûr... Marine Le Pen non plus ne veut pas de jauge mais il y aura de la "distanciation" promet son équipe qui doit fixer les règles ce lundi. Pas question de limiter l'accès aux meetings de Jean-Luc Mélenchon mais les insoumis distribueront des masques FFP2 à l'entrée

Déplacement de Taubira jeudi

Les masques FFP2 c'est Fabien Roussel qui les a promis en premier ? Le candidat communiste qui est en bonne voie pour décrocher la palme des meetings "ceintures et bretelles" : FFP2, passe sanitaire et jauge proportionnée à la taille des salles pour garantir la distanciation entre les militants.

La transition écologique du jour c'est pour Christiane Taubira. La pas encore candidate fera son premier déplacement de l'année 2022 en Ariège jeudi sur le thème de l'écologie, elle visitera notamment une exploitation agricole bio. L'occasion de répondre à l'équipe de Yannick Jadot qui adore dire "on ne sait pas ce qu'elle pense sur l'écologie". Pas sûr que ça suffise à convaincre Yannick Jadot que l'ancienne garde des sceaux puisse être une meilleure candidate que lui, rappelons que Christiane Taubira est favorable à une primaire de la gauche, comme Anne Hidalgo, mais que Yannick Jadot et les autres n'en veulent pas.