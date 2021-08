Présidentielle 2022 : duel à distance entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Le face à face n'a pas encore eu lieu, mais pas question pour autant de se perdre de vue. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, tous les deux candidats à l'élection présidentielle de 2022, ont lancé leur campagne. Un duel à distance qui s'est joué pendant les vacances d'été, avec les mêmes méthodes : interviews dans les médias, rencontres sur le terrain, campagne sur les réseaux sociaux.

Invitée de RTL ce lundi 23 août, Valérie Pécresse a renvoyé Xavier Bertrand à ses responsabilités concernant son refus de participer à une primaire à droite. "La meilleure façon de tendre la main, c’est de prendre part à la règle du jeu collective", a-t-elle déclaré.

"S'il n'y a pas un seul candidat de la droite face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen, nous ne gagnerons pas (...) Nous sommes en situation de gagner", a-t-elle ajouté.

Une réponse par médias interposés

Une réponse directe à l'invitation lancée la veille par Xavier Bertrand dans Le Journal du Dimanche. "Je ne serai pas candidat à une primaire, mais je le dis clairement : je tendrai la main. À Valérie Pécresse, comme à ­Laurent Wauquiez, comme à tous les autres. J'ouvrirai mon équipe à tous les talents, pour mener campagne comme pour diriger le pays. L'union, plus tôt on saura la faire, mieux ce sera".

Cette fin de non-recevoir de Valérie Pécresse a fait réagir le président de la région Hauts-de-France, au micro d'Europe 1. "Le bon sens des Français va aussi éclairer nombre de représentants politiques, et au final, il n'y aura qu'un candidat de la droite sur la ligne de départ", a-t-il répondu. Xavier Bertrand souhaite s'imposer comme le candidat naturel de la droite, ce qui pousserait les autres candidats de droite à se rallier.

La question de l'organisation reste à trancher mais des potentiels candidats de la droite à l'élection présidentielle prêts à participer à une primaire de la droite se sont fait connaître, comme Bruno Retailleau, Michel Barnier, Philippe Juvin, Laurent Wauquiez et donc Valérie Pécresse.