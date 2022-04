Présidentielle 2022 : de quelles réserves de voix dispose Jean-Luc Mélenchon ?

La "tortue" Mélenchon progresse doucement mais sûrement. Il est à 17,5%, selon notre dernier sondage. "Ce qui est sûr, c'est qu'il profite à fond, en cette fin de campagne, du désarroi d'une partie des électeurs de gauche, en particulier chez Yannick Jadot, Anne Hidalgo et même chez Fabien Roussel. Il arrive à pomper leurs votes au titre du vote utile et d'un mécanisme qui agit puissamment dans l'électoral de gauche, l'idée qu'un candidat puisse sauver l'honneur de la gauche et se rapprocher du second tour", analyse Bruno Cautrès, politologue, au micro de RTL vendredi 8 avril.

Mais "la marche reste haute" car Marine Le Pen continue, elle aussi, de progresser dans les sondages. Pour arriver en seconde position, "il faudrait que Jean-Luc Mélenchon finisse d'assécher le vote pour les autres candidats de gauche, qui sont relativement bas pour le moment", admet Bruno Cautrès. Or il ne reste plus grand chose à aller chercher à gauche : Yannick Jadot est tombé à 4,5%, Fabien Roussel à 2,5% et Anne Hidalgo à 2%.

Il faudrait, dans l'idéal, convaincre les indécis ou ceux qu'il appelle "les fâchés pas fachos", son autre réserve. Mais pour l'instant, il pompe surtout des voix à gauche, et non chez son adversaire du Rassemblement national.