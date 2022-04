DÉBAT - Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon est "le candidat des bobos" avec un "programme pastèque"

La "tortue" Mélenchon progresse doucement dans les sondages. Le candidat de la France Insoumise a connu une vraie dynamique dans les sondages ces dernières semaines, atteignant les 17,5% (+ 2 points) dans le dernier sondage BVA pour Orange et RTL. Peut-il se qualifier en finale de l'élection présidentielle ?

Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au Cevipof explique que "Jean-Luc Mélenchon profite dans cette campagne du désarroi d'une partie des électeurs de gauche en particulier chez Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou même chez Fabien Roussel". Le candidat insoumis arrive à "pomper leur vote au titre du vote utile et de l'idée qu'un candidat de gauche peut arriver à sauver l'honneur du parti et à se rapprocher du second tour". Mais "la marche reste un peu haute à franchir pour le moment" car Marine Le Pen continue elle aussi de progresser, analyse le chercheur.

La journaliste politique Aurélie Herbemont affirme que désormais, Mélenchon devrait aller chercher les indécis, car à gauche, il "n'y a plus grand-chose à aller chercher". En effet, les candidats sont déjà à 2% pour Anne Hidalgo, 2,5% pour Fabien Roussel et 4,5% pour Yannick Jadot. Le candidat insoumis devrait aussi s'attaquer aux "fâchés pas fachos", ceux qui veulent voter pour Marine Le Pen, explique Aurélie Herbemont. Mais "pour l'instant, il pompe surtout à gauche et pas assez chez la candidate du RN qui connaît toujours une dynamique assez forte" explique la journaliste.

Le programme "pastèque" de Mélenchon

"Mélenchon est aujourd'hui le vote de gauche, mais reste quand même une gauche très radicale" interroge Jérôme Florin. Le journaliste de RTL Martial You affirme que la "tortue a un programme pastèque" contenant du "rouge communiste enrobé de vert écolo". "Le pompage chez Fabien Roussel ou Yannick Jadot, on le retrouve dans le programme économique très précisément".

Mélenchon reprend des termes communistes bien connus dans son programme comme "planification, collectivisation" accolés à des idées environnementales. Dans "l'Avenir en commun", "on retrouve aussi tous les grands succès de la gauche" : hausse de salaire des femmes de 10%, l'augmentation Smic à 1.4000 euros par mois, le rétablissement de l'ISF, le minimum vieillesse et le revenu étudiant à 1.063 euros... mais "ce sont des mesures difficiles à appliquer en sortie de crise car ça casse la croissance" souligne Martial You. "C'est réaliste" mais il y a un risque de "contrecoup", de "ras le bol fiscal" ou encore d'"exil fiscal" détaille le journaliste RTL.

Dans la dernière enquête BVA pour RTL, "on voit que dans l'électorat de Mélenchon on trouve des sujets de préoccupation qui sont des marqueurs de la gauche" ou tout ce qui touche aux inégalités sociales, à l'avenir du système social, au service public ou encore la lutte contre les discriminations, explique Bruno Cautrès. Le candidat "performe aussi bien chez ceux qui sont préoccupés par le climat" ajoute le chercheur. En clair, Mélenchon "arrive aussi à attirer un répertoire de préoccupations de son électorat potentiel qui est effectivement assez ancré dans l'univers des préoccupations de la gauche" explique Bruno Cautrès.

Le candidat "des bobos" ou des ouvriers ?

Martial You explique que Jean-Luc Mélenchon, "c'est plutôt le candidat des bobos éduqués, des jeunes universitaires, plutôt que le vote ouvrier qui est parti vers Marine Le Pen."



"On voit quand même qu'il est à 23% chez les catégories populaires dans notre dernier sondage BVA et 16% chez les catégories favorisées" explique Aurélie Herbemont. "Ce n'est donc pas uniquement la gauche bobo, il a une partie de son électorat quand même ouvrier qui est assez poreux avec celui de Marine Le Pen". D'ailleurs, au second tour, "30% des électeurs de Le Pen voteraient Mélenchon" si c'est lui face à Macron, et "28% des électeurs de Mélenchon voteraient Le Pen si c'est elle face à Macron" analyse la journaliste de RTL. Il existe donc des "passerelles entre Le Pen et Mélenchon dans les catégories populaires."