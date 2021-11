Présidentielle 2022 : comment Mélenchon veut convaincre les jeunes

Une nouvelle étape dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à l'élection présidentielle publie son livre programme L’Avenir en commun, vendu 3 euros. Des séances de dédicaces sont prévus, mais aussi une présence devant les universités pour capter l’attention des jeunes et des étudiants. Jean-Luc Mélenchon vise ainsi les moins de 23 ans, 5 millions de Français qui vont pouvoir voter pour la première fois en 2022.



Sur le campus de l'université Paris-Diderot, la responsable du programme de Jean-Luc Mélenchon, Clémence Guetté, veut mobiliser la jeunesse. "Jean-Luc Mélenchon, vous connaissez ?", demande-t-elle à un étudiant. Réponse : "De nom, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il veut".

Elle ne ménage pas sa peine pour défendre le programme auprès des plus sceptiques. "Il a critiqué le président sur sa politique sanitaire, mais je trouve qu'elle n'est pas désastreuse", lui lance un autre étudiant. Selon Clémence Guetté, "le fait que les tests ne soient plus gratuits pour les plus pauvres, qu'il ait décidé d'une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, ce n'est pas une façon de mener une politique sanitaire cohérente et qui repose sur de la conviction".

Autre réticent : Angelo, étudiant en histoire. "Mélenchon, c'est compliqué", dit-il d'un ton hésitant. Matteo, un des jeunes militants présents, argumente à son tour. "Je comprends que les gens puissent avoir du mal avec sa personnalité. Lui, il assume ce rôle un peu ingrat d'être sur le devant de la scène. Mais en même temps, il a un programme derrière lui avec des parlementaires qui font le boulot", défend-il.

Il reste cinq mois avant l'élection présidentielle pour convaincre les jeunes, un électorat que tous les partis convoitent.