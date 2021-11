Présidentielle 2022 : "Calme plat à gauche" malgré des thématiques chères aux Français, souligne BVA Opinion

Alors que l'élection présidentielle 2022 approche à grands pas, c'est toujours "le calme plat à gauche", d'après notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange. Pour la directrice de BVA Opinion Adélaïde Zulfikarpasic, cela s'explique par le fait que "les thématiques chères à la gauche ne s'imposent pas dans la campagne".

Pourtant, "il y a un paradoxe : certes des thèmes comme la sécurité, l'immigration, l'identité française comptent pour une majorité des Français, mais d'autres comptent même plus comme la santé, le pouvoir d'achat ou encore les retraites et l'avenir du système social", explique-t-elle, ajoutant que "ces thèmes ne s'imposent pas dans la campagne et c'est une des explications de la faiblesse actuelle de la gauche".

Conséquence "presque stable, Yannick Jadot est crédité de 8 à 9% des intentions de vote, juste devant Jean-Luc Mélenchon de 7 à 8%. Anne Hidalgo ferme la marche avec 4 à 5% des suffrages", conclut-elle.