Présidentielle 2022 : ce qui va changer dans l'entre-deux-tours

Ce lundi 11 avril s'ouvre une nouvelle période : celle de la "campagne officielle" du second tour de l'élection présidentielle. C'est la fin de la période de réserve qui a contraint les candidats et leur soutien au silence 24 heures avant le vote. Pendant le week-end, il était interdit de diffuser des sondages ou d'autres papiers qui auraient pu altérer à la sincérité du scrutin jusqu'à dimanche 20 heures.

Dès mercredi 13 avril, les sages valideront les résultats du premier tour de l'élection en établissant la liste officielle des deux candidats qualifiés. Deux jours après, le vendredi 15 avril, commencera la "campagne officielle" pour le second tour. Elle s'interrompra avant le week-end du second tour, le vendredi 22 avril à minuit.

Pendant cette seconde période de "campagne officielle", les règles du temps de parole sont de retour, de nouveaux clips de campagne seront diffusés à la télé et à la radio et les deux candidats finalistes dévoileront leurs nouvelles affiches et leur nouveau slogan.

Le retour de l'égalité stricte du temps de parole entre les deux candidats à la télé et la radio

Les deux candidats en lice devront bénéficier de la même exposition jusqu'au vendredi 22 avril à minuit. Pendant cette période, le temps de parole et d'antenne des deux candidats finalistes devront être égaux, peu importe leur représentativité et leur poids politique. La durée des interventions et les horaires de diffusions devront être les mêmes pour les deux candidats qualifiés.

Nouvelles affiches électorales, nouveaux clips de campagne et envoi des professions de foi

Les deux candidats rendront public leur nouveau clip de campagne pour l'entre-deux-tours. Ces clips seront diffusés sur les antennes du service public selon un ordre tiré au sort par l'Arcom au plus tard le lendemain de l'ouverture de la campagne officielle, samedi 16 avril 2022.

Les candidats dévoileront leurs nouvelles affiches avec un nouveau slogan pour la campagne du second tour. Ces affiches seront collées sur les panneaux d'affichages, et celles des candidats disqualifiés seront retirées au fur et à mesure.



Les professions de foi des deux candidats seront de nouveau envoyées dans les boîtes aux lettres à partir du 15 avril et seront également disponibles en ligne sur le site de la CNCCEP.

Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours aura lieu 20 avril

Le débat télévisé de l'entre-deux-tours aura lieu cette année mercredi 20 avril. Ce face-à-face entre les deux derniers concurrents à l'Élysée est une tradition depuis 1974. Il sera diffusé sur TF1 et France 2 à partir de 21 heures. Le nom des présentateurs/présentatrices n'a pas encore été décidé. C'est un moment fort de la campagne qui s'est révélé être crucial en 2017.

Stricte période de réserve le 22 avril à minuit avant le vote

Aucun message de propagande ne devra être diffusé à partir du 22 avril à 00h. Même sur internet. Les sites des diffuseurs pourront laisser en ligne des articles et vidéos au fil des dernières semaines, mais ne pourront plus en publier de nouveaux. Les candidats ne pourront pas s'exprimer ni publiquement, ni dans la presse. Il sera aussi interdit de publier, de commenter un sondage la veille du scrutin ou le jour même jusqu'à l'obtention des résultats aux alentours de 20 heures, le 24 avril prochain.

Le candidat élu devra prendre sa fonction au plus tard le dernier jour du mandat du président-sortant, soit le 13 mai 2022 au plus tard.