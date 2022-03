Présidentielle 2022 : ce que vous ne verrez pas dans l'émission "La France face à la guerre"

Une émission pas comme les autres. Ce lundi 14 mars au soir, huit candidats à l'élection présidentielle vont s'affronter lors de l'émission La France face à la guerre, diffusée sur TF1 à partir de 20h20. À l'image de cette campagne présidentielle qui ne ressemble à aucune autre, l'émission de ce soir ne reprend pas les codes habituels en période d'élection.

Tout d'abord, les douze candidats à l'élection présidentielle ne seront pas présents. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour détailleront leurs propositions pour faire face à la guerre en Ukraine et les conséquences économiques.

Autre particularité : il ne s'agit pas d'un débat, mais d'une succession d'interviews. Candidat à un second mandat, Emmanuel Macron a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir participer à un débat avec les autres candidats avant le premier tour.

Chacun son couloir

Les candidats prendront la parole pendant une minute pour introduire la ligne directrice de leur programme, c'est-à-dire faire une profession de foi. Ensuite, ils repasseront chacun leur tour devant les caméras pour répondre aux questions des journalistes. Cette séquence devrait durer quinze minutes. Et enfin, un droit de réponse sera possible en fin d'émission pendant deux minutes. L'ordre de passage sera décidé après un tirage au sort. Exit donc les interpellations, les règlements de compte, les plans de coupe laissant voir la réaction des adversaires et autres piques si spécifiques aux débats.

Les candidats ne se croiseront pas non plus en loge où tout a été pensé afin d'éviter les interpellations. Ils ne seront pas filmés non plus en train d'écouter les interventions de leurs rivaux. La traditionnelle photo avec tous les participants n'aura pas lieu non plus. Pourtant, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon y étaient favorables, comme l'indique L'Opinion.

Pas de débat, pas de candidats présents simultanément sur le plateau et donc pas de proches dans le public. Vous ne verrez pas de visages familiers au sein de la classe politique derrière les candidats. Le public sera "neutre".