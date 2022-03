Juste après avoir annoncé sa candidature dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron a sorti sa première vidéo de campagne vendredi 4 mars. Ce clip annonce le début d'une mini-série qui sera diffusée chaque vendredi à 18 heures sur ses réseaux.

L'épisode 1 de sa série "Macron, le candidat" semble très inspiré des documentaires du géant du streaming Netflix. Le communicant politique Philippe Moreau-Chevrolet contacté par RTL.fr affirme en effet que le clip reprend les "codes de séries télévisées" et le compare à la série Netflix "L'Agence", qui a le même "code lumineux qui permet de rendre le président sympathique et proche des gens". Ce spécialiste de la communication reconnaît aussi le "format de téléréalité" du clip de campagne, parfait "pour les réseaux". Mais selon lui "ce n'est pour l'instant qu'une bande-annonce", même si les "éléments de langage du Président indiquent" aussi que "cette série de vidéos va ressembler à une série Netflix".

Un clip très "cinématographique"

Le premier épisode dure 4 minutes 33 secondes. Il est "filmé d'une manière très cinématographique, avec des plans rapprochés, une mise en scène ostensible". Dès le début, on le voit entamer un sprint dans les escaliers avec son labrador Nemo avant de s'installer à son bureau pour écrire sa lettre aux Français.

Dans la vidéo, Macron est aussi interviewé par un prestataire payé par l'Élysée, rappelant par ailleurs la forme d'un documentaire Netflix. Ce n'est pas la première fois que l'entourage Macron s'inspire de Netflix : début septembre, les jeunes avec Macron s'étaient eux-mêmes inspirés de la typographie de la plateforme à travers une affiche de campagne rouge et noire intitulée "vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus".

Il faut maintenant un "scénario" pour "capter l'attention du jeune public"

Selon Philippe Moreau-Chevrolet, le clip a quasiment tout d'une série "sauf le scénario". Désormais, le clip a besoin d'"une histoire pour adhérer, comprendre, suivre et s'intéresser" à la campagne de Macron pour que le président-candidat puisse "capter l'attention d'un public jeune qui pourrait le trouver sympathique". Pour cela, il faudra "de nouveaux visages" et "découvrir son équipe de campagne et ses [potentiels] futurs ministres".

Le communicant rajoute que Macron semble ici avoir créé un "univers de communication alternatif" qui touchera davantage les jeunes que les seniors "qui ne regarderont pas forcément le clip de campagne" sur les réseaux sociaux.

Un clip de campagne "un peu décalé de la réalité" qui pourrait porter préjudice à Macron

C'est un "clip de campagne réussi" mais "décalé par rapport à l'actualité et au contexte anxiogène lié à la guerre et à la montée du prix de l'essence" reconnaît Philippe Moreau-Chevrolet. Le clip de campagne a dû être "écrit et programmé depuis longtemps" d'où la "non-prise en compte du contexte", notamment à la fin où l'on voit son staff se réjouir en déclarant "la campagne démarre officiellement maintenant, et ça c'est cool". C'est pourtant "loin d'être 'cool' au vu de la situation actuelle" déclare le communicant.

Emmanuel Macron peut ainsi paraître "très auto-centré et dans sa bulle" dans la vidéo, ce qui pourrait être à double tranchant".