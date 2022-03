Emmanuel Macron est candidat pour un second mandat. Que dit-il de plus dans la lettre qu'il diffuse dans la presse quotidienne régionale du jour ? Pas grand chose que nous ignorions jusque là. Pour tous ceux qui sont déjà décidés à voter Emmanuel Macron, c’est parfait.

Mais cette lettre se distingue par sa sobriété. D'abord parce qu'Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Il n'est pas un homme de rupture. De plus, cette fois-ci, il n'a pas décidé de changer de politique - c'est normal - il en dresse un bon bilan dans sa lettre.



Ensuite, les circonstances ne poussent pas à en rajouter. Il y a la situation internationale qui occupe tout son agenda, et tout l'espace médiatique, et puis il y a son avance dans les sondages de plus en plus confortable : 29% d'intentions de vote ce vendredi matin dans notre BVA/Orange pour RTL. Le Président sortant a maintenant 13 points d'avance (13 !) sur son premier concurrent : Marine Le Pen. Emmanuel Macron a plus à gérer son avance qu'à chercher à progresser dans une campagne. C'est un principe de réalité !

Un projet bientôt développé

Emmanuel Macron ne va pas se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas franchement le genre. Mais un autre aspect pousse à la sobriété : la crise actuelle. Emmanuel Macron a prévenu tout le monde, elle aura des conséquences notamment sur notre économie. L’heure n’est pas à la surenchère de promesses. Nous protéger, c’est déjà un très gros engagement.

Autre raison pour jouer la prudence : la société française n'est pas non plus totalement apaisée après trois crises d'affilée. Autant ne pas provoquer "un pays éruptif" comme le décrivait déjà à son époque Nicolas Sarkozy. Si vous regardez bien, rien, dans la situation actuelle, et dans cette campagne électorale, ne pousse à l'audace Emmanuel Macron.



Mais, il promet d'expliquer son projet. Si les grands principes sont posés, ce n’est pas franchement détaillé : travailler plus, baisser les impôts, reconstruire une industrie, lutter contre les inégalités à la naissance, plus de libertés pour les profs. Rien de franchement neuf dans tout ça. "La seule nouveauté, ça sera la continuité", explique un conseiller de la campagne. C'est vrai que la continuité, ça serait nouveau : nous n'avons encore jamais connu deux quinquennats d'affilée.