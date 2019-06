publié le 09/06/2019 à 15:28

Valérie Pécresse se revendique de droite, comme Édouard Philippe. Elle a aussi comme point commun d'être juppéiste, comme le Premier ministre avec qui elle a fait campagne en faveur d'Alain Juppé, pendant la campagne présidentielle de 2017.



"J'étais l'aile droite du juppéisme", rappelle-t-elle, ce dimanche 9 juin. Peut-elle devenir première ministre d'Emmanuel Macron ? "Non, merci", répond Valérie Pécresse. J'ai une région à gérer, j'ai un mandat et j'irai jusqu'au bout de ce mandat

Selon la présidente de la région Île-de-France, "Emmanuel Macron n'est pas de droite et c'est une mystification (...) Emmanuel Macron n'est pas de droite sur la sécurité, sur l'immigration (...) Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que sur l'autorité, il a occulté le volet sanction. Il n'est pas de droite sur l'autorité, il n'est pas de droite non plus sur l'économie. Il y a beaucoup de paroles et très peu d'actes".