publié le 25/08/2020 à 20:44

Une enquête judiciaire sur Jean Castex ? Le Premier ministre était visé par une enquête, avant sa nomination à Matignon, qui aurait été interrompue de façon "brutale et inexpliquée", selon une source citée par Mediapart. Un événement qui aurait eu lieu le 6 juillet dernier, soit trois jours avant sa nomination à la tête du gouvernement.

L'enquête concerne "les conditions d’exploitation de bennes à ordures" au sein de la communauté de communes Conflent-Canigó, présidée par Jean Castex jusqu'à sa prise de fonctions à Matignon, indique le site d'investigation. Des infractions au Code du travail mais aussi au Code de l'environnement auraient été constatées. Une première audition a eu lieu en juin dernier. D'autres investigations étaient prévues par la suite afin d'évaluer "la responsabilité des pouvoirs publics dans le déploiement des bennes".

Le procureur Jean-David Cavaillé répond aux informations de Mediapart : "Le choix qui a été le nôtre n’est pas lié à la nomination du Premier ministre ni à ses liens avec le vice-président de l’intercommunalité en charge de la déchetterie mais au traitement des éléments objectifs et juridiques du dossier".

Aussi joint par Mediapart, Matignon explique que "le responsable de la déchetterie a informé monsieur Castex de ce que la gendarmerie l’avait interrogé sur ce dispositif et que les gendarmes lui avaient indiqué que le vice-président en charge des déchets serait probablement interrogé". Et d'ajouter : "Bien entendu, Jean Castex atteste n’être jamais intervenu dans cette enquête qui ne met pas en cause, ni de près ni de loin, sa responsabilité".

