publié le 25/08/2020 à 20:56

La France entière a l'air pleine d'incertitude par rapport à cette rentrée. Néanmoins, Jean-Michel Blanquer a décidé de maintenir la date de la rentrée scolaire au mardi 1er septembre. Une décision que ne conteste pas la présidente d’Île-de-France, Valérie Pécresse. En revanche, la présidente de la Région Île-de-France fustige une impréparation de l'Éducation nationale. Elle table, elle, sur environ "10 % des agents" absents à la rentrée.

"Non, il ne fallait pas reporter la rentrée scolaire, en revanche il y a des choses qu'il fallait prévoir. Les masques, les équipements numériques, la formation des enseignants à ces équipements numériques (...)", explique Valérie Pécresse, invitée de RTL ce mardi 25 août.

"Par exemple, à la région, nous nous sommes préparés à l'absentéisme des agents. On sait que dans les agents des lycées, qui font la cantine ou la sécurité, il y aura des personnes malades et fragiles qui ne pourront pas venir travailler. On pense que cela représentera à peu près 10% des agents", ajoute la présidente de la région Île-de-France.

Comment on va faire la continuité pédagogique dans les lycées ? Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, le 25 août 2020, sur RTL





"On a donc pris contact avec une agence d'intérim et on a mis en place un fonds de 2 millions d'euros pour payer les intérimaires qui, quand quelqu'un sera malade, viendra le remplacer immédiatement", annonce-t-elle.

"Et les professeurs ? Qu'est-ce qu'on a prévu pour les professeurs qui seront absents ? Comment on va faire la continuité pédagogique dans les lycées ? Comment se fait-il qu'il y ait cette impréparation ?", s'interroge Valérie Précesse, rappelant que cela est du ressort de l'Éducation nationale.