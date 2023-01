Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il reçu Pharrell Williams à l'Élysée ?

Un invité pas comme les autres. Emmanuel Macron a reçu Pharrell Williams à l'Élysée, le 24 janvier. Le président de la République a posté sur son compte Twitter une photo avec le chanteur mondialement connu.

La raison de cette rencontre ? Internet. Dans son tweet, le chef de l'État a écrit : "Un lieu sûr pour tous, sûr et ouvert, pacifique et démocratique, qui respecte les droits de l'homme. C'est ce qu'Internet doit être et rester, surtout pour nos enfants". "C'est l'un de nos combats. Artistes, rejoignez-nous et exprimez-vous ! Merci", peut-on encore lire.

L'entourage du président a indiqué à RTL qu'Emmanuel Macron et Pharrell Williams ont "échangé sur le monde du numérique". "Ils se sont super bien entendus. Pharrell Williams est très impliqué sur les questions des effets néfastes de l'internet et des téléphones sur les jeunes", a-t-il ajouté.

À cela s'ajoute la renommée et l'influence de l'artiste. "C'est bien, car il touche vraiment une grosse audience et il est très fin dans son analyse", a fait savoir le palais présidentiel. Pharrell Williams participera ce soir au gala des Pièces jaunes, dont Brigitte Macron est la marraine.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté affichée tant par le président que par son épouse Brigitte Macron de lutter contre le harcèlement scolaire et en ligne. Invitée ce 25 janvier à l'antenne de RTL, la première dame a estimé que "la sensibilisation du personnel encadrant ou des professeurs pour qu'ils repèrent et qu'ils aident" les élèves est primordial. Elle a aussi rappelé le numéro 3020 "pour le harcèlement à l'école", le 3018 "sur le harcèlement par Internet pour essayer de supprimer les contenus". "Les plateformes disent qu'elles nous aident, mais c'est encore extrêmement insuffisant", a-t-elle regretté.





