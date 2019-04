publié le 28/04/2019 à 16:30

Révolution. C'est le titre du livre du candidat Emmanuel Macron publié en novembre 2016. C'est aussi le mot qui vient à l'esprit de François Bayrou pour qualifier les annonces du chef de l'État faites lors de sa conférence de presse, jeudi 25 avril. Selon le président du MoDem, invité de BFMTV ce dimanche 28 avril si elles constituent une "révolution", ce n'est "pas seulement l'ensemble des mesures, mais la philosophie qui porte ces mesures".



"Les choses qui ont été apportées par le président de la République, ce sont les choses les plus profondes qu'on pouvait imaginer", a considéré ce proche allié d'Emmanuel Macron, en définissant la "philosophie" de cette "révolution" : "le progrès pour tous en demandant le meilleur à chacun".

"C'est au fond la réponse à toutes les critiques qui ont été apportées, y compris par les 'gilets jaunes'", a encore fait valoir le patron du MoDem, dont les députés siègent dans la majorité à l'Assemblée.

Bayrou soutient la baisse du nombre de parlementaires

"Certains entretenaient le sentiment que, au fond, ce qu'avait choisi Emmanuel Macron, c'était une société individualiste, pour les plus forts, pour les plus riches", a déploré François Bayrou. "Et (Emmanuel Macron) s'est expliqué : ce qui compte, c'est à la fois d'utiliser toute l'énergie que peut apporter la compétition, l'utiliser pour la solidarité la plus concrète, pratique, de terrain, de la vie de tous les jours", a-t-il développé.



Le maire de Pau a notamment salué le projet présidentiel de regrouper les services publics dans un lieu unique dans chaque canton : "De quoi se plaignaient les 'gilets jaunes' et tous ceux qui leur faisaient écho ? Précisément de cela !" sous-entendu du manque de services publics dans de nombreuses zones du territoire. "La volonté de relever ce défi-là, c'est sans précédent. Ça répond à toutes ces inquiétudes sourdes dans lesquelles on vit", a encore estimé l'ancien ministre d'Emmanuel Macron.



François Bayrou s'est par ailleurs dit favorable à la baisse de 30 % du nombre de parlementaires, une mesure défendue par Emmanuel Macron depuis des années, même si le chiffre pourrait être moindre. "Si nous avons un nombre plus petit de parlementaires, alors il est possible que l'autorité soit plus grande. Nous cherchons à avoir un Parlement plus fort", a déclaré l'ancien ministre de la Justice.

Alors que l'écologie a été la grande absente de la conférence de presse, François Bayrou a par ailleurs estimé qu'Emmanuel Macron "voulait apporter des précisions" mais que "les journalistes n'ont pas posé les questions".

