et Marie-Pierre Haddad

publié le 22/11/2020 à 17:59

Le Conseil de défense, un huis-clos qui entrave la démocratie ? Les critiques fusent de la part de l'opposition sur la gestion de la crise sanitaire. Jean-Luc Mélenchon a étrillé la politique verticale et l'autoritarisme d'Emmanuel Macron sur le coronavirus mais aussi sur la proposition de loi "sécurité globale". "Nous sommes passés dans un modèle de régime autoritaire de surveillance généralisée", a-t-il déclaré sur France 3.

"Ces propos m'épatent. Il est logique que face à une telle situation de gravité pour l'ensemble du pays, le président de la République s'entoure des compétences près de lui pour se forger un avis et prendre des décisions majeures", a expliqué Jean-Yves Le Drian (voir vidéo au-dessus à partir de 12 minute 17).

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre des Affaires étrangères estime qu'il s'agit d'une "campagne pittoresque". "Pour que ça marche, il faut que l'ensemble des décideurs se réunissent (...) Le Conseil des ministres le valide et les consultations se déroulent normalement au Parlement", ajoute-t-il.

Le président du Sénat Gérard Larcher s'alarme du nombre d'ordonnances prises depuis le début du quinquennat et notamment lors de la crise sanitaire. "On peut toujours faire mieux (...) mais la volonté de la plus grande transparence est au rendez-vous", a indiqué Jean-Yves Le Drian.