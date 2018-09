publié le 07/09/2018 à 18:47

Premier dossier brûlant pour Roxana Maracineanu. La nouvelle ministre des Sports, nommée mardi 4 septembre après le départ de Laura Flessel, va devoir défendre son budget.



Matignon envisage de supprimer 1.600 postes au ministère d'ici à 2022, pour atteindre son objectif de 50.000 fonctionnaires en moins d'ici la fin du quinquennat. Les conseillers techniques sportifs sont particulièrement visés.

L'État ne veut plus financer ses fonctionnaires et aimerait que leurs fédérations respectives les prennent en charge. Certaines fédérations, comme le tennis, pourraient y arriver. D'autres, plus fragiles financièrement, comme l'escrime ou la boxe, risquent de se retrouver en difficulté.

L'exécutif prévoit également de raboter le budget global, qui devrait passer de 480 à 450 millions d'euros, soit une baisse de 30 millions d'euros, même si de nouveaux arbitrages seront organisés. Le sport français s'inquiète de ces mesures, alors que Paris organisera les Jeux Olympiques en 2024.

À écouter également dans le journal

Faits divers - Des fouilles ont été ordonnées ce vendredi 6 septembre chez un proche du tueur en série Michel Fourniret, dans les Yvelines. Estelle Mouzin avait neuf ans lorsqu'elle a disparu en 2003, en rentrant de l'école.



Faits divers - Les obsèques d'Arthur Noyer ont été célébrées à Bourges. L'ancien militaire Nordhal Lelandais est soupçonné d'avoir assassiné le jeune caporal de 23 ans en avril 2017. Les parents de la petite Maëlys, autre victime présumée de Lelandais, étaient également présents à l’enterrement .



Faits divers - François Fillon a été entendu par les juges d'instruction ce vendredi 6 septembre dans le cadre de l'affaire sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants. Il avait été mis en examen en pleine campagne présidentielle.