Alors qu'on applaudissait et célébrait comme des héros les policiers après les attentats de Charlie Herbdo et de l'Hyper Cacher en 2015, on constate une véritable haine contre la police qui monte actuellement dans la société. Un clivage entre les forces de l'ordre et l'opinion qui est notamment lié aux violences policières pour François Hollande.

"Je pense qu'il y a une utilisation des forces de l'ordre qui n'a pas forcément été à la hauteur de ce qui était souhaité, y compris dans les manifestations", a assuré à ce propos l'ancien président de la République sur le plateau du 20 heures de France 2 ce mercredi 30 août.

Pour l'ancien chef de l'État, "il y a eu des comportements de certains policiers inadmissibles qui méritaient d'être sanctionnés et il y a eu une utilisation des forces de l'ordre, notamment pendant les manifestations des 'gilets jaunes', qui a entraîné un certain nombre de dégradations et de violences". L'ancien chef de l'État cible donc le comportement des policiers durant les manifestations, mais estime que "la violence de la société" est également en cause.

Il faut faire en sorte que la police républicaine puisse avoir tout l'appui de la société François Hollande lors du 20 heures de France 2.





François Hollande rappelle "combien il a été fier pendant la manifestation du 11 janvier 2015 de voir des femmes et des hommes embrasser des policiers et combien (il est) triste que ce ne soit plus le cas aujourd'hui". "Il faut faire en sorte que cette prise de distance se résorbe et que la police républicaine puisse avoir tout l'appui de la société", assure-t-il. François Hollande reste malgré tout encore optimiste et assure que "la population a encore une grande confiance dans la police et dans la gendarmerie, et heureusement".