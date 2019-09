PMA pour toutes : Morin appelle la droite et le centre à être "modernes"

et AFP

Les Républicains ont fait leur rentrée politique à La Baule, fin août. Une rentrée en ordre dispersée où certains ténors de la droite ont décidé de ne pas s'y rendre, comme Valérie Pécresse. Face à cette situation d'éparpillement mais aussi face au gouvernement qui aborde la rentrée avec des réformes, comme celle de la PMA pour toutes, le centriste Hervé Morin en appelle à la modernité.

Le président du mouvement les Centristes invite la droite et le centre à être "modernes" sur la procréation médicalement assistée et sur les questions environnementales.

"À propos du débat sur la PMA, je vais en heurter quelques uns : notre famille politique a toujours eu deux trains de retard sur ces sujets", a lancé le président de la région Normandie, lors de la fête de la pomme à Epreville-en-Lieuvin (Eure), en présence de Dominique Bussereau, François Baroin et Gérard Larcher.

La société française a évolué, il nous faut devenir modernes Hervé Morin Partager la citation





"Est-ce que sur le PACS et le mariage pour tous, on pourrait considérer que ça n'a pas eu les effets dévastateurs qu'on a évoqué sur la société française ? Est-ce qu'on pourrait se dire que sur la PMA on ne va pas à nouveau commettre la même erreur ? J'ai envie que nous soyons modernes sur ces sujets", a ajouté l'ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy.

La loi bioéthique, qui prévoit l'élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, doit être examinée à l'Assemblée nationale en septembre.

Hervé Morin ne "croit pas à la mort de la droite et du centre", mais "nous ne pouvons pas être que sur les questions d'identité, de laïcité, de sécurité, d'immigration", a-t-il estimé. "La société française a évolué, il nous faut devenir modernes. Ce n'est pas parce qu'on est du centre ou de la droite qu'on n'est pas capable de parler d'environnement", a ajouté l'élu normand. Évoquant les risques économiques, M. Morin a estimé que "ce qui nous attend en cas de récession mondiale, si nous n'avons pas de projet politique alternatif, c'est le chaos avec l'extrême droite au pouvoir".