publié le 11/10/2018 à 13:17

"Qu'est-ce qu'être un bon parent ?" Est-ce celui qui gronde ou celui qui console ? Celui qui joue ou celui qui aide aux devoirs ? Celui qui prend du temps pour sa famille ou celui qui se démène pour qu'elle ne manque de rien ?



Dans sa nouvelle campagne de mobilisation pour l'extension de la PMA et la lutte contre les préjugés à l'égard des familles homoparentales, SOS Homophobie a dévoilé ce jeudi 11 octobre un clip vidéo dans lequel l'association brosse le portrait d'une famille comme les autres, à l'occasion de la Journée internationale du coming out.

L'association SOS homophobie lance un appel à mobilisation de la majorité silencieuse, pour soutenir publiquement les familles homoparentales victimes de préjugés ainsi que l’extension de la PMA.



PMA, l'égalité n'attend pas

Attention spoiler, la famille dans la vidéo se révèle à la fin du spot homoparentale. SOS Homophobie pose alors cette question : "Et si on donnait à tout le monde le droit d'être un bon parent...". Car en France, l'égalité entre les femmes et les hommes n'existe pas sur tous les plans. Exemple avec la PMA qui n'est pour le moment pas ouverte aux femmes lesbiennes et célibataires. "PMA, l'égalité n'attend pas", scande alors la voix off en conclusion de la vidéo.