publié le 07/03/2021 à 15:46

Depuis le 12 février, le gouvernement a mis en place une plateforme permettant de signaler des discriminations. Cette initiative avait été annoncée par Emmanuel Macron en décembre dernier après l'agression par des policiers du producteur noir Michel Zecler.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, la ministre déléguée en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes Élisabeth Moreno a annoncé que "9.000 personnes, en à peine quinze jours, ont contacté la plateforme". "On a 200 appels par jour dont la majorité émane de personnes de moins de 30 ans", a-t-elle ajouté.

Les trois causes principales de discriminations qui ont été remontées auprès du Défenseur des droits Claire Hédon concernent "l'emploi", "le logement" ou "le handicap". "On ne peut pas, quand on est un jeune de moins de 30 ans, entrer dans la vie professionnelle en se disant qu'on n'aura pas les mêmes chances qu'un autre", a expliqué Élisabeth Moreno