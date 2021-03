publié le 07/03/2021 à 14:52

La sphère politique pas assez exemplaire en matière de parité ? La liste du premier cercle des conseillers d'Emmanuel Macron comporte 13 noms, où figurent 12 hommes et 1 seule femme, la cheffe de cabinet adjointe Cécile Geneste.

Interrogée sur l'absence de parité parmi les membres du cabinet du président de la République, la ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, Élisabeth Moreno, a reconnu qu'elle avait reproché à Emmanuel Macron de ne pas donner "l'exemple".

Selon elle, "si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple et nous en avons discuté". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 7 mars, Élisabeth Moreno a ainsi expliqué : "Je lui ai dit : 'Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple'".

Quant à la réponse du chef de l'État, la ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes n'a pas dévoilé la conclusion de leur entretien.

💬 La liste du premier cercle des conseillers de Macron ne compte qu'une seule femme. Un manque d'exemplarité ?



🗣 La ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes @1ElisaMoreno a reproché au Président de ne pas donner "l'exemple"

#LeGrandJury 👉 https://t.co/ZgShT5tyUW pic.twitter.com/VREMSTFj2W — Le Grand Jury (@LeGrandJury) March 7, 2021

L'égalité entre les femmes et les hommes a été décrétée comme la grande cause nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais les mesures mises en place depuis 2017 sont jugées insuffisantes par certaines associations. Élisabeth Moreno a tenu à défendre le gouvernement dont elle fait partie. "Est-ce que vous avez vu, au-delà de Valéry Giscard d'Estaing, un président sous la Ve République qui se soit saisi de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes avec autant de force et de vigueur qu'Emmanuel Macron ?", a-t-elle souligné.

Et d'ajouter : "Est-ce que vous avez vu un gouvernement aussi paritaire que celui-ci ? 51% de femmes", citant notamment Florence Parly (Armées), Barbara Pompili (Transition écologique), Roselyne Bachelot (Culture) et Élisabeth Borne (Travail), à la tête de "postes stratégiques".

Emmanuel Macron avait promis de nommer une femme à la tête de Matignon ou de l'Assemblée nationale. Une promesse qui reste pour l'instant non-tenue par le chef de l'État. "Je vous laisse poser la question à Emmanuel Macron", a esquivé la ministre.