Plateforme de lutte contre les discriminations : comment ça marche ?

et AFP

publié le 12/02/2021 à 16:03

La plateforme a été lancée ce vendredi 12 février. Antidiscrimination.fr est un nouveau service créé par la Défenseure des droits, Claire Hédon, avec le soutien d'Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Le principe : créer un outil qui permette de signaler les discriminations, et d'accompagner gratuitement les victimes.

"Cette plateforme, que nous lançons avec la Défenseure des droits aujourd'hui, c'est une plateforme qui est là pour accueillir la parole des personnes qui sont discriminées", a soutenu Elisabeth Moreno sur Sud-Radio ce vendredi.

En pratique, c'est très simple. Le site antidiscriminations.fr est accessible en ligne et propose un tchat ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Il est aussi possible de signaler des discrimination depuis une ligne téléphonique, le 3928, du lundi au vendredi. Le site propose également une solution pour les sourds et malentendants, avec des appels visio en langue des signes.

Le site propose également un accès en ligne pour saisir directement la Défenseure des droits, ainsi qu'un annuaire des associations à contacter en fonction des discriminations subies.

En France, selon une enquête des services de la Défenseure des droits, 23 % des personnes actives déclarent avoir été victimes de discrimination au travail. Très peu entreprennent néanmoins des démarches. À titre d'exemple, chez les personnes ayant subi une discrimination en raison de leur origine, seules 12% le signalent.