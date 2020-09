et Marie Gingault

publié le 03/09/2020 à 19:06

Le plan de relance économique du gouvernement, prévoit un budget de 30 milliards d'euros consacrés à la transition écologique. Un montant "historique", que concède Nicolas Hulot, invité au micro d'RTL aux côtés de Frédéric Lenoir.

Un plan de relance "vert" selon le gouvernement. Barbara Pompili, l'actuelle ministre de la Transition écologique parle même d'"un pas de géant". Toutefois, Nicolas Hulot se veut plus méfiant : "L’avenir le dira, il faut que personne s’emballe", a-t-il tempéré. "Ce qui est historique c’est le montant, 30 milliards ce n'est pas rien. Ce qui prouve que quand on acte la contrainte on est quand même capables de trouver les moyens", a souligné l'ancien ministre.

"Sur les 30 millards qui sont alloué à la transition écologique il y a des choses qui sont bien", concède Nicolas Hulot, en citant notamment la rénovation thermique et les transports. "Mais sur l'agriculture franchement, c'est faible. On continue à mettre des millions dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision, franchement ça c'est du tartuffe", a-t-il déploré. Pour Nicolas Hulot, l'important est de soutenir l'agroécologie.