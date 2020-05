publié le 01/05/2020 à 22:19

Mardi 28 avril, le plan de déconfinement a été dévoilé par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement n'a pas du tout d’ambition de grand orateur sur un style lyrique ou épique, il a voulu donner la règle du jeu de ce desserrement du confinement

Ce qui était clair, c'était cette volonté politique de très grande prudence de sa part. S'il n'y a pas les bons chiffres sanitaires le 7 mai, il n'y aura pas de 11 mai. Mais aussi de discipline, c'est-à-dire dire aux Français "on vous donne plus d'autonomie mais il faut plus de discipline encore pour que ça fonctionne". C'est du Merkel, du Merkel en plus clair et en plus éloquent.

Les Français approuvent la quasi-totalité des mesures tout en restant sceptiques vis-à-vis du gouvernement. Autrement dit, on approuve ses mesures mais on ne croit pas à sa sincérité ou sa cohérence. Et le sujet de la scolarité des enfants divise.