Plaintes pour viol : ce que l'on sait des accusations contre Chrysoula Zacharopoulou

De nouvelles accusations sont portées contre un membre du gouvernement et cette fois-ci, une femme est visée, Chrysoula Zacharopoulou. Deux plaintes pour viol ont été déposées contre la nouvelle secrétaire d'État chargée du Développement et de la Francophonie. Les faits auraient été commis dans le cadre de sa profession de gynécologue.

Deux femmes accusent la nouvelle secrétaire d'État de viol au cours de consultations. Chrysoula Zacharopoulou est en effet gynécologue dans les hôpitaux parisiens depuis de longues années. Dans leurs plaintes, les deux patientes dénoncent des touchers vaginaux brutaux ou non consentis selon nos informations, accompagnés de violence verbale. Les faits remontent à 2016. La première plainte a été déposée le 25 mai dernier, après la nomination de la secrétaire d'État. Depuis, et dès le 27 mai, le parquet de Paris a ouvert une enquête ayant pour objectif d'analyser les faits et voir s'ils sont susceptibles d'être poursuivis.

Chrysoula Zacharopoulou est loin d'être une inconnue dans le domaine de la gynécologie. Emmanuel Macron lui a commandé en janvier un rapport sur l'endométriose, une maladie de l'utérus qui provoque de nombreux symptômes. Elle a aussi longtemps travaillé avec le professeur Émile Daraï, actuellement visé par 27 plaintes pour viol, lui aussi par des patientes. Une lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques affirme que des signalements lui sont parvenus dès 2018. Contacté par RTL, Matignon ne fait aucun commentaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info