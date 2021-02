et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/02/2021 à 16:30

Une liberté de ton étouffée depuis son arrivée au gouvernement ? Éric Dupond-Moretti ne le voit pas de cette façon. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 14 février, le ministre de la justice reconnaît une "forme de solidarité" au sein du gouvernement mais défend sa vision "pragmatique" des situations.

"Ma parole est complètement libre", a déclaré Éric Dupond-Moretti. Ministre de la Justice, "c'est un autre costume, je le concède, poursuit-il. Quand vous êtes avocat, je vous défends vous. Et c'est le seul intérêt qui me préoccupe. Si je suis garde des Sceaux, ce qui me préoccupe, c'est l'intérêt général. Ce n'est pas forcément la même expression, mais toujours la même conviction".

Éric Dupond-Moretti est-il un homme de gauche dans un gouvernement de droite ? Être de gauche, "c'est plutôt ma sensibilité", rappelle-t-il. "Si j'ai adhéré au macronisme, c'est parce que ces clivages ont disparu (...) Une bonne idée de droite, c'est d'abord une bonne idée. Une mauvaise idée de gauche, c'est d'abord une mauvaise idée", a-t-il conclu.