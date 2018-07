Pierre Moscovici était l'invité du "Grand Jury"

publié le 29/01/2017 à 10:49

Alors que la gauche est aujourd'hui mobilisée pour le second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Pierre Moscovici est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. L'ancien ministre de l'Économie et des Finances, aujourd'hui Commissaire européen aux Affaires économiques et financières, a-t-il une préférence entre les deux candidats ? Benoît Hamon et Manuel Valls ont montré toutes leurs différences lors de ce scrutin, notamment lors du débat de l'entre-deux tours.



Une actualité politique également marquée par l'affaire Penelope Fillon. La femme de François Fillon, accusée par le Canard Enchaîné d'avoir perçu 500.000 euros de salaires en tant qu'attachée parlementaire. Un emploi dans le viseur des enquêteurs alors que ce dernier est suspecté d'être fictif.

Sur la scène internationale, Donald Trump fait une nouvelle fois parler de lui. À peine investi à la Maison Blanche, le nouveau président des États-Unis est critiqué par de nombreux dirigeants européens alors qu'il a signé un décret anti-immigration. Ainsi, le successeur de Barack Obama a interdit l'accès aux ressortissants de sept pays musulmans. François Hollande est sorti de sa réserve et a assuré que "le repli sur soi était une réponse sans issue".