Hollande prévient Trump que "le repli sur soi est une réponse sans issue"

Pour la première fois, le président Hollande a contacté en direct son homologue américain depuis sa prise de fonction.

Crédit : Olivier Matthys/AP/SIPA François Hollande le 15 décembre lors d'un Conseil européen à Bruxelles.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une première depuis la prise de fonction de Donald Trump vendredi 20 janvier. François Hollande et le nouveau président américain ont échangé au téléphone ce samedi 28 janvier. Le chef de l'État a mis en garde son homologue américain Donald Trump contre "le repli sur soi" et plaidé pour "l'accueil des réfugiés". "Face à un monde instable et incertain, le repli sur soi est une réponse sans issue", a affirmé François Hollande, cité par un communiqué de l'Élysée.



"Le chef de l'État a mis en garde contre les conséquences économiques et politiques d'une approche protectionniste". Il a aussi "rappelé sa conviction que le combat engagé pour la défense de nos démocraties" n'était "efficace" que "dans le respect des principes qui les fondent, en particulier l'accueil des réfugiés".

Le président @fhollande et @realDonaldTrump se sont entretenus par téléphone ce soir.

Lire le communiqué de presse : pic.twitter.com/8H3BKTRSVj — Élysée (@Elysee) 28 janvier 2017

Les "mesures protectionnistes qui pourraient déstabiliser les économies" et le refus de Donald Trump d'accueillir des réfugiés ont également été pointés du doigt par le président français. Donald Trump avait par ailleurs affiché son enthousiasme en faveur du Brexit "une chose merveilleuse" selon lui, mettant en exergue sa "relation spéciale" entre Washington et Londres, lors d'une rencontre avec Theresa May. François Hollande a donc tenu ce samedi à rassembler en déclarant "l'Europe est devant l'épreuve de vérité, devant l'heure des choix".



Rappelant également que la lutte contre le terrorisme était une priorité aussi bien pour Washington que pour Paris, François Hollande a réaffirmé sa "détermination à poursuivre les actions engagées en Irak comme en Syrie" et que "le règlement de la situation en Syrie" doit être recherché "dans un cadre politique sous l'égide des Nations Unis".