Philippe Poutou appelle à un "mouvement des Gilets jaunes puissance 10" pour demander des hausses de salaires

Crédit : MARTIN NODA / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Bientôt un nouveau mouvement social ? Si le gouvernement ne craint pas, pour l'heure, une explosion sociale, l'ex-candidat à la présidentielle Philippe Poutou - du Nouveau Parti anticapitaliste - a estimé, chez nos confrères de BFMTV, qu'il "fallait que ça pète", ce jeudi 29 septembre, en marge d'une journée de grève nationale suivie de manière modérée.

Et Philippe Poutou d'appeler à la constitution d'un "mouvement Gilets jaunes puissance 10". "C'est comme cela que les choses peuvent évoluer. Nous, on pense que sur ces questions sociales, ces questions de droits, ces questions de progrès...et bien oui, il faut une confrontation", a-t-il estimé. Pour lui, ces changements ne peuvent intervenir que par la présence "dans la rue", dans le cadre de mobilisations dans la durée. "Ce n'est pas juste manifester comme ça et rentrer à la maison", a-t-il critiqué.

Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste, reconverti récemment dans l'industrie du cinéma, souhaite la mise en place d'un mouvement de "révolte réelle et organisée où l'on dit : il y en a marre, la population a assez payé, c'est au riche de payer". Avant d'aller encore plus en expliquant vouloir "changer le système".

Selon l'ancien candidat à la présidentielle, le capitalisme est "un système de dingue où tout et n'importe quoi se fait". Toujours est-il que la mobilisation générale est loin d'être à l'ordre du jour. En effet, selon la CGT, environ 250.000 manifestants ont protesté ce jeudi, dont seulement 40.000 à Paris. En milieu de soirée, ce même jour, le ministère de l'Intérieur n'avait pas fourni d'estimation.

