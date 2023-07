Philippe Caverivière : "Sur la route de la démocratie, Borne fait des queues de poisson à Marianne"

Indéniablement, c'est LA séquence politique marquante de cette première moitié d'année 2023 : la réforme des retraites. Et malgré les trois mois de contestation, notre humoriste n'a jamais perdu son inspiration, notamment vis-à-vis de la Première Ministre, Elisabeth Borne...

Après le quatrième 49.3 en moins d'un an, utilisé pour faire passer le budget 2023, celle qu'il renomme "Borne to be wild" "fait des queues de poisson aux Mariannes et des gros fuck au suffrage universel", estime-t-il. Avec "Babou Borne, les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michèle Torr", renchérit l'humoriste.

Au moment où "Kim-Jong Borne" cherchait une majorité à l'Assemblée pour voter le texte après la validation du Sénat, Philippe Caverivière reconnaissait tout de même ses qualités : "C'est la différence entre notre Première Ministre et Jean-Luc Lahaye, Jean-Marc Morandini : il lui faut la majorité dans les deux chambres".

L'ancienne socialiste s'était alors transformée en "standardiste téléphone rose" pour "draguer les députés Républicains", en leur proposant notamment de leur "élargir leur petit dispositif carrière longue", d'après notre humoriste.

Après l'échec deux deux motions de censure, Philippe Caverivière rappelle que "Les motions de censure, c'est un peu comme les trajets en bagnole de Pierre Palmade, ça n'arrive jamais au bout"...

