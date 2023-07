Yannick Alléno : l'hommage touchant de Philippe Caverivière à Antoine Alléno, tué par un chauffard

Face à Yannick Alléno, Philippe Caverivière regrette que RTL n'invite pas plus souvent des chefs étoilés à son micro. "Je ne peux pas aller chez Yannick Alléno. Je suis chroniqueur sur RTL. Je ne veux pas mettre deux ans de salaire dans un plat du jour", ironise-t-il malgré son admiration pour le cuisinier.

En vacances à Marrakech, l'humoriste s'est vu raconté une anecdote particulièrement touchante sur le fils de Yannick Alléno, Antoine, mortellement percuté à 24 ans par un chauffard alcoolisé en mai 2022, qu'il a tenu à retransmettre à son père. Alors qu'il discutait de Yannick Alléno avec Gérard Boyer, le chroniqueur a croisé un habitué du Burger Alléno, le restaurant familial.

"Il me dit 'le soir du dimanche tragique, je rentre de vacances, je n'ai rien, je descends au burger' et c'est l'un des derniers clients. Une jeune fille arrive et lui dit, 'installez-vous'. Il lui dit 'je suis dans les derniers clients, dès que je suis le dernier, vous me le dites et je m'en vais'", rapporte Philippe Caverivière.

Après 20 minutes la serveuse revient. "Elle lui dit 'je suis désolée, vous m'avez demandé, vous êtes le dernier, mais vous pouvez rester'. Sylvain, qui est très chic, lui répond 'non non, j'habite au-dessus, j'y vais'. Là, il y a un jeune homme qui arrive et lui dit 'c'est adorable ce que vous avez fait, c'est très classe, c'est très élégant donc je tenais à vous remercier'. Ce jeune homme, c'était Antoine Alléno". Une phrase qui dit tout sur Antoine Alléno, estime l'humoriste.





