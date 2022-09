Philippe Caverivière : "Jeune Républicain, un fascinant oxymore"

Éric Ciotti était l'invité de la matinale de RTL, et comme la tradition l'exige, le député des Alpes-Maritimes est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. "Éric, on vous surnomme le Bruce Willis provençal, le shérif du pays des cigales, vous êtes un des patrons de l'Ehpad en plein air que sont les Alpes-Maritimes", lance l'humoriste.

Dans le Journal du Dimanche, Éric Ciotti a déclaré : "Je suis de droite et j'en suis fier". "On dirait une chanson de Claude Barzotti. Éric, à 16 ans, vous avez un coup de foudre pour le RPR. Normalement, à 16 ans, on tombe amoureux de Sophie Marceau, vous votre crush c'est Jacques Chirac", plaisante Philippe Caverivière.

Éric Ciotti l'a confirmé, il est candidat à la présidence des Républicains. "Jeune Républicain, quel joli oxymore. C'est toujours fascinant les jeunes de droite", dit encore l'humoriste.

