Philippe Caverivière : "Un bébé qui pleure, on ne le secoue pas, on le place 15 mn au congélo"

Ce jeudi 1er septembre, Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg était l'invitée de RTL. "C'est la Anne Hidalgo de la choucroute, c'est la Greta Thunberg du Kougelhopf, c'est la Sandrine Rousseau de la tarte flambée", dit Philippe Caverivière.

De son côté, Élisabeth Borne a déclaré qu'il y avait un vrai risque de pénurie de gaz. "Je l'ai vue hier sur BFM, elle faisait la gueule pendant sa conférence de presse. Enfin, comme d'hab, mais plus", affirme Philippe Caverivière. "C'est dans ces moments-là que Jean Castex me manque, les annonces seraient plus légères avec lui", poursuit-il. "Bon on va se cailler les miches, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz, bon mettez des pulls et des chandails", dit-il en imitant l'ex-Premier ministre.

C'était la une du Parisien hier, selon une étude de l'hôpital Necker, le nombre de bébés secoués a explosé. "On le rappelle, un bébé n'est pas un shaker rempli de glace pilée citron-vert (...) Un bébé qui pleure on ne le secoue pas, on le prend délicatement et on le place 15 minutes au congélo ou on met un petit scotch sur sa bouche en faisant des trous pour le nez", plaisante-t-il.

