publié le 18/07/2019 à 11:59

Le train de fret transportant des primeurs de Perpignan au marché de Rungis, qui roulait à vide depuis trois jours, sera suspendu jusqu'au 1er novembre. "Je ne me résous pas à ce que les marchandises qui sont transportées passent sur la route", a indiqué Elisabeth Borne, invitée de RTL jeudi 18 juillet.

"Il y a eu une réunion hier à Perpignan avec mes services, tous ceux qui sont concernés pour confirmer l'engagement de tous à ce que ces marchandises reviennent sur ce train, dont on a montré que contrairement à ce qui avait été dit ce train peut continuer à rouler. On a besoin de cette solution transitoire", a assuré la ministre des Transports et de la Transition écologique.

Les trajets à vide du train ont provoqué des interrogations. "Les professionnels, les clients qui utilisaient ce train, nous disent 'on a été pris de court'. Bon, il y avait une réunion au ministère au mois de mai, donc je suis un peu surprise qu'ils n'aient pas entendu notre conviction. Je pense que nous avons montré notre conviction et notre volonté que ce train roule", souligne Elisabeth Borne.

"Maintenant, je me réjouis de l'engagement que tout le monde a pris que dès que la saison recommencera, à l'automne, on puisse à nouveau utiliser ce train et qu'on bâtisse avec tout le monde une solution pérenne pour du transport ferroviaire sur cet axe", a conclu la ministre.