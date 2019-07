publié le 12/07/2019 à 22:38

Les légumes prendront le train, encore, entre Perpignan et Paris. La ligne de fret ferroviaire, qui permet depuis 30 ans aux producteurs d'envoyer leur marchandise jusqu'au marché de Rungis, devait fermer ce vendredi 12 juillet. La ministre des Transports a assuré que les trains continueraient de rouler dans une interview au quotidien Midi Libre.

Les wagons sont jugés trop vétustes et il y a de moins en moins de clients. Seulement, si cette ligne ferme, les transports se feront par camion. Et c'est une aberration écologique selon la ministre des Transports Élisabeth Borne qui a promis que le train roulerait encore lundi prochain.

À chaque panne sur le réseau, c'est le train des primeurs qui trinque, regrette Mickaël, le conducteur. "Avec le nombre de camions qui partent tous les jours pour alimenter Rungis, c'est évaluer à 250 en plus du train. Si le train s'arrête, on va mettre encore 50 à 80 camions de plus sur les routes." Ce dernier ne comprend pas les réticences de la SNCF, d'autant que le matériel est en bon état et que le prix est trois fois moins cher que par la route, pour les producteurs.

