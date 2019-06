publié le 23/06/2019 à 15:30

Le gouvernement a présenté le 18 juin, une vaste réforme de l'assurance chômage durcissant les règles d'indemnisation, renforçant l'accompagnement des chômeurs et frappant au portefeuille les entreprises abusant des contrats courts.

Interrogée sur cette réforme lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 juin, Muriel Pénicaud a donné l'exemple des caissières. "Je ne connais pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes qui veulent être caissières toute leur vie", a-t-elle déclaré.

Avant d'ajouter : "J'étais à Gentilly avec Julien Denormandie (ministre chargé de la Ville et du Logement, ndlr), le 8 mars, il y avait 400 femmes et on a parlé des problèmes d'emploi et d'insertion dans la société. Je ne connais personne qui a envie de faire des horaires très coupés et un travail qui va être souvent précaire et assez mal payé".

C'est une trappe à la précarité, c'est ça notre système Muriel Pénicaud, ministre du Travail





La ministre du Travail estime que le sujet principal de cette réforme de l'assurance chômage, "c'est aussi de pouvoir sortir de la situation. Aujourd'hui, c'est une trappe à la précarité, c'est ça notre système. C'est aussi une trappe à la pauvreté".

Face aux réactions négatives des internautes, Muriel Pénicaud a tenu à rappeler : "Je vais sur le terrain tout le temps. Je ne méprise personne et je me bats. Je suis ministre du Travail que pour ça, pour aider nos concitoyens à avoir un avenir meilleur, à travers le travail. Je souhaite que personne ne soit enfermée à vie dans quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on a créé le droit à la formation (...) Si on n'a pas choisi, il faut que l'on puisse changer et bifurquer", a insisté la ministre.