Municipales : Penelope Fillon devrait participer à des réunions publiques

publié le 12/02/2020 à 18:19

Le procès de Penelope Fillon dans l’affaire des emplois présumés fictifs s’ouvre le 24 février prochain mais l'épouse de François Fillon sera bien candidate aux prochaines élections municipales qui se tiendront les 15 et 22 mars.

Penelope Fillon veut rempiler pour un deuxième mandat au conseil municipal de Solesmes. Une idée qui plaît aux habitants de cette petite commune de la Sarthe. Sur la photo, elle apparaît en retrait en compagnie de 14 autres colistiers. "Ça ne me dérange absolument pas, tant mieux pour elle si elle est encore impliquée dans la vie du village", explique une habitante. Penelope Fillon est "courageuse", juge un autre. "Elle garde la tête haute", ajoute une habitante.

Le maire sortant de la commune, Pascal Lelièvre, n'a pas hésité : "Elle a fait un remarquable travail pendant ces six dernières années. Elle s'est beaucoup investie dans la rédaction du bulletin municipal. Elle s'est aussi beaucoup investie dans la voirie et le fleurissement".

L'épouse de l'ancien Premier ministre a été mise en examen pour complicité et recel de détournements de fonds publics et d'abus de biens sociaux, elle pourrait donc être condamnée et devenir inéligible, ce qui ne pose pas de problème au maire.

"Aujourd'hui Penelope Fillon n'est pas condamnée, donc il n'y a pas de raisons majeures pour qu'elle ne soit pas sur ma liste. Laissons faire la justice". Penelope Fillon devrait participer dans les jours qui viennent à des réunions publiques.

