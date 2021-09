Peines planchers : Dupond-Moretti veut "que la droite arrête de recycler" cette proposition

Faut-il mettre en place le retour des peines planchers ? Voici la question posée par un auditeur de RTL à Éric Dupond-Moretti. Invité de RTL Matin ce lundi 27 septembre, le garde des Sceaux a pointé du doigt la droite. "Il faut que la droite arrête de recycler" cette proposition.

"Si demain, vous me donnez la démonstration que cette solution est susceptible d'éradiquer la délinquance, je suis preneur, a-t-il assuré. Je ne suis pas un idéologue. Il s'avère qu'on l'a testée. Non seulement ça n'a pas marché et il y a eu aussi plus de délinquance. C'est pour ça que les peines planchers ont été abandonnées".

La volonté d'un retour aux peines planchers fait en effet partie des propositions récurrentes de la droite. En juin dernier, la candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse réclamait leur mise en place, après l'agression d'Emmanuel Macron dans la Drôme. Deux mois plus tôt, Xavier Bertrand, aussi candidat pour 2022, avait indiqué vouloir modifier la Constitution pour instaurer une peine plancher automatique d'un an de prison pour les agresseurs de policiers.

Éric Dupond-Moretti fustige "ceux qui n'ont pas d'idées dans la course à l'échalote sécuritaire à laquelle viennent adhérer un certain nombre de candidats à la présidence de la République".