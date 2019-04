publié le 25/04/2019 à 08:34

S'il avait l’opportunité d’assister à la conférence de presse du Président de la République ce jeudi 25 avril à l'Élysée, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau poserait une question : "Où est-ce que vous voulez emmener le pays?".



L'ami proche de François Fillon attend d'Emmanuel Macron des mesures concrètes face au climat délétère de ces dernières semaines : "Il faut un moment de vérité et il faut aussi un moment d'unité. Je n'attends pas du président de la République une accumulation de mesurettes qui ne changeront rien. J'attends de lui qu'il donne le sens, qu'il nous dise comment il répare cette désunion française."



Le sénateur de Vendée a insisté sur le fait qu'il attendait du président de la République de rassembler les Français et non de les diviser : "Je pense que l'on a besoin d'unité. Il ne faut plus qu'il y ait de petites phrases d'Emmanuel Macron qui peuvent opposer les uns aux autres. On a besoin d'un dessin français, d'un projet français. [...] Il ne préside pas une start-up nation, il préside un peuple qui a une identité et des racines."